Coupe CAF: Coton FC vs Black Man Warrior,  Royal Leopards vs Young African, le programme de ce vendredi

Décpuvrez les rencontres au programme ce vendredi à travers l’Afrique, comptant pour la phase retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF.

7 rencontres sont au programme ce vendredi à travers l’Afrique, comptant pour la manche retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF. Victorieux 3-0 à l’aller, , les Guinéens du Hafia FC retouvent les Sierraléonais de Bhantal FC à domicile, dans l’espoir de valider leur ticket pour le second tour.

Accrochés par les Libériens de Black Man Warrior lors du premier acte (0-0), les Béninois de Coton FC doivent de leur côté, arracher la victoire pour passer au tour suivant. Même situation pour Wolitta Dicha SC (Éthiopie) et Al Ittihad (Libye) qui se sont séparés sur un score vierge lors de la manche aller.

Programme Coupe CAF

Vendredi 26 septembre 2025

13h00 GMT : AS Fanalamanga vs Ferroviário de Maputo

13h00 GMT : Royal Leopards vs Young African

13h15 GMT : KMKM vs AS Port

15h00 GMT : Kwara United vs Asante Kotoko

16h30 GMT : Hafia vs Bhantal

17h00 GMT : Al Ittihad Tripoli vs Welayta Dicha

17h00 GMT : Coton FC vs Black Man Warrior