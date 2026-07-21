Charlotte Gainsbourg : une maison aux Baux-de-Provence devenue son refuge après la mort de sa sœur

Charlotte Gainsbourg, qui fête ses 55 ans le 21 juillet 2026, entretient depuis plusieurs années un lien profond avec les Baux-de-Provence, où elle possède une maison acquise en 2020 avec Yvan Attal. Partageant sa vie entre Paris, New York et cette demeure provençale, l’actrice et chanteuse utilise ce lieu comme refuge et espace de création après un deuil familial majeur.

La propriété, située au cœur des Alpilles dans l’un des villages les plus recherchés de la région, offre un cadre préservé propice à la discrétion. Selon les éléments fournis par la principale intéressée, la maison permet au couple de s’éloigner de l’effervescence médiatique et de bénéficier d’une nature omniprésente, favorable au travail artistique et à la vie familiale.

Charlotte Gainsbourg y retrouve ses trois enfants et mène, avec Yvan Attal, une existence volontairement discrète. Lieux de repos et de création se côtoient : l’actrice a indiqué qu’elle y écrivait et enregistrait des chansons, et certaines images publiées sur son compte Instagram laissent apparaître ce qui ressemble à un studio de musique installé dans la demeure.

Une maison au cœur des Alpilles, refuge privé et lieu de création

Le choix des Baux-de-Provence s’est inscrit dans un besoin de retrait et de protection de l’intimité après des événements personnels douloureux. En décembre 2013, la photographe Kate Barry, sœur de Charlotte et fille de Jane Birkin, est décédée à 46 ans, un choc auquel l’artiste a cherché à prendre de la distance en vivant plusieurs années à New York.

La pandémie de Covid-19 a modifié ce parcours : inquète pour la santé de sa mère, Charlotte Gainsbourg est revenue en France et a découvert la maison provençale qui, selon ses mots publiés dans Marie Claire, l’a « sauvée ». Elle a également confié y être venue seule pour terminer l’écriture d’un nouvel album, un projet entamé depuis plusieurs années.

Les publications de l’actrice restent rares mais signifiantes. Début février 2026, elle a partagé plusieurs clichés pris dans les Alpilles — un chien blotti contre elle, une fenêtre mouillée de pluie, des plantes et des agrumes posés sur un muret — légendés par la phrase « colours of winter, les Alpilles ». Ces images illustrent l’attachement de l’artiste à la lumière et à l’atmosphère du lieu.

Dans ses témoignages, Charlotte Gainsbourg décrit l’environnement des Alpilles comme apaisant : oliviers, pierres blondes et silence constituent des éléments récurrents de ses descriptions. La maison permet une alternance entre périodes de repos et sessions de travail, loin du rythme des tournages et des concerts.

Le foyer accueille également Yvan Attal, partenaire de longue date, et sert de cadre à une vie familiale discrète ponctuée de promenades dans les Alpilles et de moments passés au bord de la piscine. L’acquisition de cette demeure en 2020 s’inscrit dans la volonté du couple de privilégier la tranquillité et la lumière particulière de la région.