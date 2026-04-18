Cotonou : deux collèges et un site de la Police municipale mis en chantier par la mairie

Les établissements scolaires concernés sont le CEG Les Pylônes et le CEG Le Littoral, qui bénéficieront d’un budget de 156 millions de francs CFA. Ce projet vise à améliorer la sécurité des élèves et des usagers des services de la Police municipale, créant ainsi un environnement plus sûr pour tous.

D’après les informations fournies par La Marina, les travaux comprendront également la remise en état du terrain de sport adjacent au CEG Le Littoral. Ce projet permettra de moderniser cet espace de pratique, essentiel pour les activités sportives des jeunes.

Le chantier est prévu pour démarrer sous peu, avec un calendrier de livraison fixé à quatre mois après le commencement des travaux. Cette planification est conforme aux directives émises par la Direction des services techniques de la mairie.