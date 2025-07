Côte d’Ivoire: un député malien membre du CNT incarcéré pour offense au président Ouattara

- Publicité-

Mamadou Hawa Gassama, membre du Conseil national de transition (CNT) du Mali, a été placé sous mandat de dépôt en Côte d’Ivoire, à la suite de propos jugés offensants envers le président Alassane Ouattara.

Arrêté début juillet 2025 lors d’un séjour familial dans le nord du pays, il est actuellement détenu à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), selon des informations relayées par l’hebdomadaire Jeune Afrique.

Les autorités judiciaires ivoiriennes lui reprochent des faits remontant à septembre 2022. Lors d’une interview accordée à un média malien, Gassama avait tenu des propos virulents à l’encontre du chef de l’État ivoirien, le qualifiant notamment « d’ennemi du Mali », des déclarations formulées en bambara. À l’époque, le Mali était visé par des sanctions de la CEDEAO, sanctions soutenues par la Côte d’Ivoire, dans le contexte des coups d’État militaires de 2020 et 2021.

Le parquet d’Abidjan a retenu plusieurs chefs d’accusation : offense au chef de l’État, injure par voie de médias et fausse déclaration. Le Code pénal ivoirien prévoit pour ces infractions des peines allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour l’offense, et cinq ans pour les injures médiatiques.

Son avocat, Me Mamadou Ismaïla Konaté, a confirmé que son client a reconnu être l’auteur des propos diffusés dans les vidéos versées au dossier. La défense prévoit de plaider la clémence en s’appuyant sur plusieurs éléments atténuants, notamment l’âge avancé de l’accusé, son état de santé, sa qualité de membre d’un organe législatif étranger et sa nationalité malienne.

L’affaire intervient dans un contexte de relations diplomatiques toujours fragiles entre le Mali et la Côte d’Ivoire. En 2022, l’arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako, accusés de tentative de déstabilisation, avait déjà suscité une vive tension entre les deux pays. Ceux-ci avaient été graciés six mois plus tard, mais les relations bilatérales demeurent marquées par cette crise.