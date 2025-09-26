PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Côte d'Ivoire : Uber interrompt brutalement ses services de VTC

Côte d’Ivoire : Uber interrompt brutalement ses services de VTC

Société
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Uber
L’entreprise américaine Uber
- Publicité-
. .

Uber a officiellement cessé ses activités en Côte d’Ivoire ce mercredi 24 septembre 2025, mettant fin à six années de présence sur le marché ivoirien. Dans un message adressé à ses utilisateurs, l’entreprise américaine a annoncé que son application ne serait désormais plus disponible, remerciant ses clients pour leur fidélité et reconnaissant que cette décision pouvait être « décevante ».

Présente depuis décembre 2019, la plateforme avait choisi Abidjan comme première ville d’Afrique de l’Ouest à accueillir ses services. Elle figurait parmi les trois applications VTC autorisées par le gouvernement, aux côtés de Heetch et Yango. Son départ soudain laisse dorénavant le marché du transport digital urbain partagé entre ces deux concurrents, déjà conformes aux normes locales en matière de sécurité, de formation des chauffeurs et d’homologation des véhicules.

Si Uber n’a pas communiqué les raisons précises de son retrait, plusieurs hypothèses circulent : pressions réglementaires, difficultés opérationnelles ou encore concurrence accrue. Le secteur des VTC en Côte d’Ivoire reste en effet confronté à de nombreux défis, notamment la rivalité avec les transports traditionnels et la complexité des exigences imposées par les autorités.

Dans son dernier message, l’entreprise américaine conclut : « Ce chapitre se termine aujourd’hui, mais notre reconnaissance envers vous reste entière. »

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin: un militaire et un policier devant la CRIET pour désertion

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Simone Ehivet Gbagbo dément toute demande de financement public

Bénin

Loi sur les afro-descendants: Olivier Serva, député français, acquiert la nationalité béninoise

Bénin

Bénin: l’Office du Baccalauréat dématérialise les demandes d’actes via une plateforme en ligne

Bénin

Savalou: une jeune fille retrouvée décapitée sur la route de Logozohè

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : « vos journalistes réunis n’atteignent pas mon audience », Makosso tacle l’UNJCI

Guinée

Référendum en Guinée: la CEDEAO et l’UA saluent un scrutin « réussi »

Bénin

Microcrédit Alafia: le montant des prêts porté à 200.000fcfa

Cameroun

Cameroun : au moins 04 civils tués et 02 enlevés par Boko Haram

Bénin

Bénin: l’ANDF dément toute vente de parcelles et invite à la vigilance

VOIR TOUS LES FLASHS