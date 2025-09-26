Côte d’Ivoire : Uber interrompt brutalement ses services de VTC

Uber a officiellement cessé ses activités en Côte d’Ivoire ce mercredi 24 septembre 2025, mettant fin à six années de présence sur le marché ivoirien. Dans un message adressé à ses utilisateurs, l’entreprise américaine a annoncé que son application ne serait désormais plus disponible, remerciant ses clients pour leur fidélité et reconnaissant que cette décision pouvait être « décevante ».

Présente depuis décembre 2019, la plateforme avait choisi Abidjan comme première ville d’Afrique de l’Ouest à accueillir ses services. Elle figurait parmi les trois applications VTC autorisées par le gouvernement, aux côtés de Heetch et Yango. Son départ soudain laisse dorénavant le marché du transport digital urbain partagé entre ces deux concurrents, déjà conformes aux normes locales en matière de sécurité, de formation des chauffeurs et d’homologation des véhicules.

Si Uber n’a pas communiqué les raisons précises de son retrait, plusieurs hypothèses circulent : pressions réglementaires, difficultés opérationnelles ou encore concurrence accrue. Le secteur des VTC en Côte d’Ivoire reste en effet confronté à de nombreux défis, notamment la rivalité avec les transports traditionnels et la complexité des exigences imposées par les autorités.

Dans son dernier message, l’entreprise américaine conclut : « Ce chapitre se termine aujourd’hui, mais notre reconnaissance envers vous reste entière. »