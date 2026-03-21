Côte d’Ivoire U23 : liste complète des joueurs convoqués pour mars

Le sélectionneur des Éléphants U23, Mamadou Doumbia, a dévoilé sa liste en vue de la prochaine fenêtre internationale : la Côte d’Ivoire se rendra au Maroc pour deux rencontres amicales programmées les 26 et 30 mars. Ces sorties offriront à l’encadrement technique l’occasion d’analyser le potentiel du groupe et de travailler les automatismes avant les échéances officielles.

Pour ce déplacement, Doumbia a retenu un effectif de 23 joueurs mélant talents locaux et joueurs évoluant à l’étranger, notamment en Europe et sur d’autres continents. L’ossature visée devra permettre d’aborder dans les meilleures conditions les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23, compétition déterminante pour l’avenir du football ivoirien.

La sélection comprend deux gardiens, huit défenseurs, huit milieux et cinq attaquants, avec plusieurs éléments issus de championnats exigeants tels que la Ligue 1 française, la Jupiler Pro League belge, l’Espagne ou d’autres pays européens. Cette diversité donne au staff des options tactiques variées pour affronter les Lionceaux de l’Atlas et jeter les bases d’une campagne de qualification ambitieuse.

Les 23 joueurs convoqués

Gardiens de but :

Yoro Zigui (Stella Club d’Adjamé, Côte d’Ivoire)

Konan Yvann (Olympique Lyonnais, France)

Défenseurs :

Mbahia Ivan (Clermont Foot, France)

Zogbé Luc (Stade Brestois, France)

Kakou Emmanuel (Cercle Bruges, Belgique)

Valou Jean Ives (Villarreal CF, Espagne)

Diabaté Ali Badra (Samsunspor, Turquie)

Doumbia Vayanga (FC Sardarapat, Arménie)

Diabi Ismaël (CO Korhogo, Côte d’Ivoire)

Tapé Christ (AC Horsens, Danemark)

Milieux de terrain :

Kanté Abdoulaye (AS Saint-Étienne, France)

Koné Ali (OSA, Côte d’Ivoire)

Ouattara Abdoul (RC Strasbourg, France)

Doué Eddy (Estrella Amadora, Portugal)

Yalcouye Malick (Swansea, Pays de Galles)

Fofana Souleymane (ASEC Mimosas, Côte d’Ivoire)

Zabi Patrick (Stade Reims, France)

Loukou Jaurès (FC Sheriff Tiraspol, Moldavie)

Attaquants :

Zossou Aristide (USL Dunkerque, France)

Nené Levy (FC Nordsjaelland, Danemark)

Goré Hyllarion (La Gantoise, Belgique)

Kamagaté Dramane (USM Alger, Algérie)

Méité Kader (Al Hilal, Arabie Saoudite)