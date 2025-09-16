Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam rencontre un responsable américain à Washington

PAR PAYS
Diplomatie
Par Kevin Aka
Le président du PDCI, Tidjane Thiam
Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, s’est entretenu le 15 septembre à Washington avec William B. Stevens, sous-secrétaire adjoint au Département d’État américain.

Selon M. Thiam, les discussions ont porté sur la démocratie et la stabilité en Côte d’Ivoire. Le PDCI qualifie ces échanges de « constructifs pour l’avenir du pays ». Cette rencontre intervient dans un contexte politique tendu.

Le 8 septembre, le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président sortant Alassane Ouattara pour un quatrième mandat à l’élection du 31 octobre, rejetant plusieurs figures majeures de l’opposition, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Cette décision a ravivé les tensions, l’opposition dénonçant un « verrouillage du processus électoral » et un « non-respect de la Constitution ».

Le Front Commun, qui réunit le PPA-CI et le PDCI-RDA, promet d’intensifier ses actions de mobilisation. Washington n’a pas commenté officiellement, mais le message relayé par M. Thiam suggère un encouragement au dialogue inclusif, les États-Unis craignant un retour des violences observées après l’élection de 2010-2011.

Exclu de la liste électorale pour un problème de nationalité selon la justice ivoirienne, Tidjane Thiam vit en France depuis plusieurs mois. Il multiplie les rencontres diplomatiques pour promouvoir une élection présidentielle pacifique et inclusive, notamment avec l’ancien président français François Hollande et des représentants de l’Union européenne.

