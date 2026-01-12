La suite après la publicité
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Ramatoulaye au cœur d’une polémique après une vidéo post-CAN

L’humoriste ivoirien Ramatoulaye est plongé dans une vive controverse sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo publiée à la suite de l’élimination de la Côte d’Ivoire face à l’Égypte en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Kevin Aka
Kevin Aka
Voir tous ses articles
PEOPLE
473 vues
Ramatoulaye, humoriste ivoirien
Ramatoulaye, humoriste ivoirien
2 min de lecture
Google News Commenter
Dans cette séquence, tournée comme une réaction humoristique à chaud, Ramatoulaye apparaît en train de piétiner l’emblême de la Côte d’Ivoire. Ce geste, voulu comique, a été perçu par une partie du public comme un affront aux symboles nationaux, provoquant de nombreuses critiques.

Certains internautes dénoncent « un geste maladroit et déplacé », tandis que d’autres réclament des sanctions, estimant que l’humoriste a outrepassé les limites de la satire. Face à la polémique, Ramatoulaye a publié des excuses sur ses réseaux sociaux, affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention de manquer de respect au drapeau ou aux symboles de la nation. « Pardon, c’est un drap, ce n’est pas un drapeau », a-t-il précisé.

Si ses excuses ont été accueillies favorablement par certains, elles n’ont pas suffi à calmer toutes les critiques. Cette affaire relance le débat sur les limites de l’humour et la responsabilité des artistes face aux symboles nationaux.

