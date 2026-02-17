Côte d’Ivoire – Procédure en cours contre Blaise Lasm : l’opinion publique dans l’expectative

En Côte d’Ivoire, cinq mois après l’interpellation de Blaise Lasm, le dossier évolue dans une discrétion quasi totale. Aucune communication officielle détaillée n’a, à ce stade, précisé les faits qui lui seraient reprochés, laissant place aux interrogations dans l’opinion publique.

Un épisode électoral survenu durant sa détention a brièvement ravivé l’attention autour de l’affaire. Mais cet événement n’a apporté ni clarification sur le fond du dossier ni indication sur le calendrier judiciaire.

Selon des proches du mis en cause cité par KOACI, la durée de la détention provisoire suscite des préoccupations. Ils affirment ne pas disposer d’informations précises sur d’éventuelles charges. De leur côté, les autorités judiciaires poursuivent l’instruction dans le respect de la confidentialité habituelle à ce type de procédure.

L’absence prolongée de Blaise Lasm de la scène médiatique et politique marque également un tournant. Figure active du débat public, il manque à l’appel dans une période stratégique pour sa formation, le PPA-CI, engagée dans une phase de réorganisation et de relance à travers plusieurs initiatives publiques.

Des précédents récents montrent toutefois que certaines procédures, longtemps restées peu commentées, peuvent connaître un tournant après plusieurs mois de détention provisoire, notamment avec l’annonce d’un procès.

L’affaire opposant le ministère public à Blaise Lasm demeure donc ouverte. L’attention se concentre désormais sur une éventuelle comparution devant la juridiction compétente, qui pourrait aussi concerner d’autres personnes citées dans le dossier, dont Dahi Nestor et le maire de Lakota, Dalli Prince Arthur, lequel s’est présenté aux autorités dans le cadre de l’enquête.