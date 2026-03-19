Côte d’Ivoire : prime annuelle de deux tiers de la pension pour les retraités

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a formalisé la mise en œuvre d’une prime spéciale annoncée par le président Alassane Ouattara en août 2024 : les députés ont adopté les textes organisant le versement d’une indemnité annuelle équivalant aux deux tiers de la pension mensuelle pour chaque retraité, dispositif applicable à compter du 1er septembre de chaque année.

Le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale a présenté au Parlement deux projets de loi visant à ratifier des ordonnances fixant les modalités d’application de cette prime. Les textes précisent la portée du mécanisme pour les retraités du secteur public et du secteur privé, et entendent inscrire cette mesure dans la suite des réformes structurelles engagées depuis 2012.

Concrètement, la prime spéciale sera calculée sur la base de la pension mensuelle de base et correspondra à deux tiers de ce montant. Les dispositions adoptées couvrent deux cadres distincts désignés dans les projets de loi par les sigles IPS‑CGRAE pour le secteur public et IPS‑CNPS pour le secteur privé.

Modalités d’application, portée institutionnelle et premières réactions

Les députés ont ainsi ratifié les ordonnances qui encadrent le versement de la prime, après instruction du ministère chargé de la protection sociale. Le gouvernement indique que la mesure doit s’inscrire dans la continuité des réformes visant à renforcer les mécanismes de sécurité sociale et de protection des personnes âgées initiées il y a plus d’une décennie.

Sur le plan opérationnel, le texte précise la périodicité et le mode de calcul de la prime, mais il ne met pas en place un mécanisme de recouvrement ou de financement spécifique pour le secteur privé. Sans dispositif contraignant supplémentaire, l’exécutif appelle à la coopération des employeurs privés pour que tous les retraités relevant de la CNPS bénéficient effectivement du versement.

Selon des estimations relayées dans la presse, la mesure pourrait concerner environ 220 000 retraités, que le gouvernement souhaite voir couverts tant par l’IPS‑CGRAE que par l’IPS‑CNPS. Les modalités pratiques de versement — calendrier précis, modalités administratives et conditions d’éligibilité détaillées — seront mises en œuvre par les structures compétentes en matière de pensions et de sécurité sociale.

Parmi les premiers bénéficiaires et représentants de retraités, des réactions de reconnaissance se mêlent à des attentes. Essoh M’Boua Bernard, président de l’Association des retraités de Cocody (ARECO), a déclaré : « Nous ne pouvons que remercier le Président Alassane Ouattara. C’est un président qui pense à ses citoyens. Mais, au niveau des retraités, nous aurions souhaité qu’il nous donne la pension entière, puisque c’est une fois par an. Actuellement, c’est les deux tiers. »

Il a pris l’exemple d’un retraité bénéficiant d’une pension de 20 000 francs : « si on lui donnait l’intégralité de ce montant, il le sentirait davantage. Mais un cadeau reste un cadeau. Nous le remercions pour l’idée qu’il a eue et pour ce qu’il veut faire pour les retraités et les personnes du troisième âge. »

Ya N’guessa a abondé dans le même sens : « Je souhaite que cela aille au‑delà de ce qui est fait actuellement. La gestion des ressources humaines se fait de façon prévisionnelle »