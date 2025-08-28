Côte d’Ivoire – Présidentielle 2025: Jean François Kouassi collecte 70.000f sur les 35 millions sollicités en ligne

Jean François Kouassi, surnommé « le candidat de la jeunesse », n’a pu réunir que 70.643 FCFA sur les 35 millions espérés pour financer sa candidature à la présidentielle ivoirienne. À l’approche de la validation des dossiers par le Conseil constitutionnel, ses ambitions restent suspendues à l’issue des prochaines étapes.

Le pari était audacieux mais le résultat s’avère décevant. En Côte d’Ivoire, Jean François Kouassi, qui ambitionne de représenter la jeunesse à l’élection présidentielle de 2025, a lancé une collecte de fonds en ligne pour réunir la somme de 35 millions FCFA. L’initiative, censée illustrer son ancrage dans le numérique et son lien direct avec les jeunes, n’a pas eu l’écho escompté.

En effet, 24 heures après avoir déposé son dossier de candidature à la Commission électorale indépendante (CEI), le jeune prétendant a mis en ligne un lien pour recevoir des contributions citoyennes. Son objectif est de mobiliser la somme nécessaire à sa caution en seulement trois jours. Mais à la clôture de la collecte, ce 27 août 2025, le compteur affichait un maigre 70.643 FCFA.

Entre incertitude et volonté de débat

Un montant qui reste largement en deçà de ses prévisions et qui pose la question de sa capacité à rassembler au-delà du slogan de « candidat de la jeunesse ». Cette déconvenue traduit aussi la difficulté des nouveaux visages politiques à financer leurs ambitions dans un paysage dominé par de grandes figures disposant de réseaux solides et de moyens financiers conséquents.

Passée la date butoir du dépôt des dossiers, Jean François Kouassi ne dispose donc pas des ressources nécessaires à sa caution par le biais de cette initiative numérique. Toutefois, le Conseil constitutionnel doit encore statuer sur la validation définitive de sa candidature.

En attendant, le jeune candidat tente de maintenir son image de challenger en proposant un débat public avec Alassane Ouattara, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo, autour de leurs projets de société. Une manière de rappeler que, malgré la maigreur de sa collecte, il entend encore se positionner comme un acteur du changement générationnel.