Côte d’Ivoire : l’humoriste Ramatoulaye interpellé pour outrage à l’emblème national

En Côte d’Ivoire, une vidéo publiée par K.M.A, humoriste, a récemment provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux. On y voit l’auteur marcher sur l’emblème national et le frapper, un geste perçu par de nombreux internautes comme une provocation et un manque de respect envers un symbole de la République.

La séquence est rapidement devenue virale, suscitant indignation, débats et condamnations sur les plateformes numériques. Face à l’ampleur de la polémique, la Plateforme de Lutte contre la Cybercriminalité (PLCC), centre technique de l’ANSSI, est intervenue et a procédé à l’interpellation de K.M.A.

L’intéressé a reconnu les faits et présenté ses excuses à la Nation, affirmant qu’il n’avait pas mesuré la gravité de ses actes. Il devra néanmoins répondre de ses actions devant les autorités compétentes pour outrage à l’emblème national via un système d’information, conformément à l’article 267 du Code pénal (loi n°2019-574 du 26 juin 2019).

Par ailleurs, cette affaire rappelle que les réseaux sociaux ne sont pas un espace exempt de règles : les symboles nationaux incarnent l’histoire, l’unité et la dignité du pays, et leur atteinte peut engager la responsabilité de l’auteur.