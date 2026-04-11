Côte d’Ivoire : L’État et le Groupe Mayelia s’allient pour rapprocher la formation

Un protocole d’accord signé au siège du groupe Mayelia Participations vise à réorienter la formation professionnelle ivoirienne vers les besoins du marché de l’emploi, avec pour ambition d’accroître la part des jeunes formés en enseignement technique de près de 5 % actuellement à 15 % d’ici 2030.

Les autorités ivoiriennes ont présenté ce vendredi un partenariat concret avec le secteur privé destiné à réduire l’écart entre les compétences enseignées et celles recherchées par les entreprises. La rencontre, organisée à Abidjan, a réuni des représentants de l’État et des responsables de Mayelia Participations afin de formaliser des engagements opérationnels autour de l’enseignement technique.

Le protocole, signé sous l’égide du ministère délégué chargé de l’Enseignement technique, Jean‑Louis Moulot, prévoit des mesures destinées à favoriser l’employabilité des jeunes : développement de la formation en alternance, multiplication des stages en entreprise, adaptation des contenus pédagogiques aux réalités professionnelles et instauration d’un dispositif de suivi pour mesurer la mise en œuvre des engagements.

Modalités d’exécution et rôle de Mayelia

Sur le plan opérationnel, Mayelia Participations s’engage à mettre à disposition des structures du groupe des places pour accueillir des apprenants issus des filières techniques. Le groupe propose d’intervenir sur plusieurs volets : réhabilitation d’établissements de formation, dotation en équipements modernes — notamment des simulateurs — et appui à la montée en compétences des formateurs pour garantir une pédagogie plus tournée vers la pratique.

Mayelia Academy, la branche formation du groupe, est au cœur de ce partenariat. Elle est conçue comme une interface entre l’école et l’entreprise, chargée d’élaborer des programmes centrés sur des compétences techniques opérationnelles. Les secteurs visés explicitement comprennent la mécanique, l’électronique, le numérique et les nouvelles mobilités, domaines pour lesquels le groupe dispose déjà d’activités et d’expertises.

Le protocole prévoit par ailleurs la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation des actions menées. Des indicateurs devront permettre de suivre le nombre d’apprenants en alternance, le volume de stages proposés par les filiales du groupe, ainsi que les résultats en matière d’insertion professionnelle à l’issue des parcours.

Le partenariat s’inscrit dans une logique de mobilisation des acteurs privés pour compléter l’offre publique de formation technique. Mayelia Participations s’appuie sur un réseau de filiales couvrant plusieurs secteurs : Mayelia Automotive et la SICTA pour le contrôle technique automobile, Mayelia Mobilité pour les solutions de mobilité, Mayelia Academy pour la formation et CIERIA pour les services technologiques et numériques.