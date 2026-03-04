Côte d’Ivoire : le prix d’achat du cacao réduit de 57% pour les producteurs

Le gouvernement ivoirien a abaissé, le 4 mars 2026, le tarif d’achat du cacao versé aux cultivateurs : le kilo est désormais fixé à 1 200 francs CFA (soit environ 1,82 euro). Cette décision intervient dans un contexte de réajustement profond des prix au niveau national.

Il s’agit d’une chute importante par rapport au niveau antérieur, fixé à 2 800 francs CFA (environ 4,26 euros) — une diminution qui représente à peu près 57,1 % du prix précédent. Le nouveau barème a été rendu public mercredi par le ministère de l’Agriculture.

Le ministre Bruno Koné a annoncé la mesure en expliquant qu’elle vise à répondre aux difficultés actuelles que traverse la filière cacao. Les autorités cherchent à adapter la politique de prix face aux déséquilibres qui pèsent sur la production et la commercialisation.

Cette révision s’inscrit dans un contexte de recul des cours internationaux du cacao et d’un phénomène de surstockage qui met sous tension la chaîne d’approvisionnement. Les difficultés à l’export et l’accumulation de stocks ont été pointées comme facteurs déterminants.

Organisation des campagnes et calendrier

En Côte d’Ivoire, l’État fixe les prix du cacao deux fois par an : une tarification pour la campagne principale, qui s’ouvre traditionnellement en octobre, et une autre pour la campagne intermédiaire. La fixation de la campagne intermédiaire, habituellement programmée en avril, a été avancée d’un mois pour cette année.

Les autorités espèrent que cet ajustement tarifaire contribuera à stabiliser le marché intérieur et à mieux aligner l’offre locale sur la demande mondiale, alors que la filière tente de faire face aux conséquences de la baisse des cours et des stocks excédentaires.