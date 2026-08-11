Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo instaure une direction collégiale à la tête du PPA-CI

Le président du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, a nommé cinq responsables à des postes stratégiques au sein de sa formation. Annoncée le lundi 10 août, cette réorganisation doit permettre de partager davantage les responsabilités, tout en maintenant l’ancien chef de l’État au centre de la gouvernance du parti.

Reconduit à la présidence du PPA-CI en mai 2026, Laurent Gbagbo avait annoncé son intention de déléguer une partie de ses pouvoirs. Alors qu’une délégation à une seule personnalité était initialement envisagée, cinq cadres du parti se voient finalement confier de nouvelles fonctions au sommet de l’organisation.

Assoa Adou devient premier vice-président. Il sera notamment chargé de veiller au respect de la ligne politique du PPA-CI. Hubert Oulaye est nommé deuxième vice-président, avec la responsabilité de la vie du parti et de la présidence des réunions du comité central.

L’ancien ambassadeur Emmanuel Ackah prend le poste de troisième vice-président, chargé de l’animation du parti. Justin Katinan Koné conserve, pour sa part, la supervision de la politique générale du PPA-CI.

Sébastien Dano Djédjé est nommé président du Conseil stratégique et politique, une structure chargée de superviser l’action du parti.

Gbagbo reste au centre du dispositif

Laurent Gbagbo présente cette nouvelle organisation comme le passage à une direction « davantage collégiale », fondée, selon ses termes, sur « la complémentarité des responsabilités et l’unité dans l’action ».

Cette évolution ne signifie toutefois pas un changement complet de gouvernance, estime l’analyste politique Abdourahmane Barry. Selon lui, les cinq responsables auront surtout pour mission d’assurer la gestion quotidienne du parti, tandis que « le leadership et la gouvernance restent entre les mains de Laurent Gbagbo ».

La réorganisation intervient alors que le PPA-CI cherche à structurer son fonctionnement autour de plusieurs figures dirigeantes, après la reconduction de son fondateur à la présidence du parti. Les nouvelles modalités de coordination entre ces responsables n’ont pas été précisées.