Angola : la loi contre les fausses informations en ligne entre en vigueur

L’Angola a renforcé son arsenal juridique contre la désinformation en ligne avec une loi qui responsabilise aussi bien les utilisateurs que les plateformes numériques. Le texte prévoit des amendes pouvant atteindre plusieurs milliers de salaires minimums et, pour certaines infractions, des peines de prison. L’opposition et des organisations de défense des libertés publiques redoutent toutefois une utilisation du dispositif contre les voix critiques.

L’Angola dispose désormais d’un cadre spécifique pour lutter contre la production et la diffusion de fausses informations sur Internet. Le texte avait été approuvé en vote final par l’Assemblée nationale le 21 mai 2026, après plusieurs mois de débats parfois tendus entre le pouvoir et l’opposition.

Lors du scrutin parlementaire, la loi avait recueilli 105 voix favorables et 72 voix contre. Le MPLA au pouvoir, ainsi que le PRS et le PHA, avaient soutenu le texte, tandis que l’UNITA, principale formation d’opposition, avait voté contre.

Le gouvernement justifie cette législation par la croissance de la désinformation sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Lors de l’examen initial du projet, le ministre des Télécommunications, des Technologies de l’information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, avait défendu la nécessité de mieux protéger les citoyens et les institutions contre la diffusion intentionnelle de contenus mensongers.

Des obligations imposées aux utilisateurs et aux plateformes

Le dispositif ne cible pas uniquement les personnes à l’origine des publications. Il impose également de nouvelles responsabilités aux plateformes numériques ayant une représentation ou des activités en Angola.

Les travaux parlementaires ont notamment porté sur les comptes inauthentiques, les réseaux artificiels de diffusion, la manipulation coordonnée de contenus et les mécanismes permettant d’accroître artificiellement la portée d’une publication. Les fournisseurs de services numériques doivent également respecter des obligations de transparence et rendre compte de certaines mesures prises contre les contenus ou comptes considérés comme problématiques.

La loi prévoit un régime de sanctions particulièrement large. Pour les personnes physiques, les amendes peuvent aller d’un salaire minimum national jusqu’à 1 000 salaires minimums dans certains cas liés notamment à l’utilisation de comptes inauthentiques ou à des dispositifs artificiels de propagation de contenus. Pour les personnes morales, elles peuvent atteindre 10 000 salaires minimums, en fonction de l’impact social, économique, politique ou institutionnel de l’infraction.

Certaines violations peuvent également entraîner une responsabilité pénale. Les informations publiées lors de l’adoption du texte évoquaient des peines pouvant aller de deux à dix ans de prison pour la production ou la diffusion intentionnelle de fausses informations dans les situations prévues par la loi.

La définition même de la « fausse information » avait d’ailleurs constitué l’un des principaux points de désaccord lors de l’examen du projet. En mai, les travaux en commission avaient temporairement été suspendus afin de clarifier cette notion et de mieux délimiter les pouvoirs d’intervention de l’État dans l’espace numérique.

Des inquiétudes sur la liberté d’expression

L’adoption du texte n’a pas fait consensus. L’UNITA considère que certaines dispositions sont trop larges et pourraient être utilisées pour restreindre la liberté d’expression ou le pluralisme politique. Des députés de l’opposition ont également mis en cause les garanties entourant l’application des sanctions.

Des organisations internationales de défense des droits humains ont exprimé des inquiétudes similaires. Human Rights Watch avait notamment alerté, dès la phase de préparation du texte, sur le risque que des définitions imprécises et des sanctions importantes puissent limiter le débat public et l’expression critique en ligne.

Le MPLA défend, à l’inverse, la loi comme un instrument destiné à protéger l’ordre démocratique et à promouvoir une utilisation plus responsable des plateformes numériques. Ses parlementaires soutiennent que la lutte contre les contenus volontairement trompeurs doit accompagner l’expansion rapide des usages numériques.

L’entrée en application du texte ouvre désormais une phase déterminante : celle de son interprétation par les autorités administratives et judiciaires. La manière dont seront caractérisés l’intention de tromper, le caractère faux d’un contenu et la responsabilité des plateformes permettra de mesurer concrètement la portée de cette nouvelle législation.