Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo convoque une session extraordinaire du PPA-CI

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a convoqué une session extraordinaire du Comité central de son parti, le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), prévue la semaine prochaine à Abidjan, indique un communiqué du secrétariat général. Cette rencontre se tiendra le jeudi 12 mars 2026, au cabinet de Laurent Gbagbo à Attoban-Cocody, et aura pour seul point à l’ordre du jour les préparatifs du premier congrès ordinaire du parti.

La convocation de cette session fait suite à une décision prise le 24 janvier dernier, lors de la première réunion du Comité central pour l’année en cours. Le congrès, prévu le 15 mai 2026, a pour principal objectif de relancer la dynamique du parti après l’échec de la mobilisation contre le quatrième mandat du président Alassane Ouattara et le boycott des élections législatives, largement remportées par le RHDP, le parti au pouvoir.

La question du retrait de Laurent Gbagbo de la présidence du PPA-CI pourrait également être abordée. Deux jours avant l’élection présidentielle d’octobre 2025, l’ancien chef de l’État avait annoncé, dans un entretien avec Alain Foka, qu’il quitterait la direction du parti ainsi que toutes ses fonctions politiques, précisant : « Il n’y a pas de retraite en politique. Donc je n’irai pas à la retraite, mais je m’interdirai d’occuper des fonctions politiques, aussi bien à l’intérieur de mon parti où je ne serai plus président, qu’à l’extérieur, dans l’État ».

Cette décision avait été accueillie froidement par certains cadres et militants, qui avaient demandé à Laurent Gbagbo de surseoir à son retrait. La session extraordinaire prévue la semaine prochaine pourrait donc permettre à l’ancien président de clarifier sa position sur son rôle futur au sein du PPA-CI, qu’il a fondé en octobre 2021.