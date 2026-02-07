Côte d’Ivoire : L’apprentissage adaptatif montre des résultats probants

La Côte d’Ivoire a fortement élargi l’accès à l’école ces dix dernières années, mais les progrès en termes d’acquis restent limités : un projet pilote d’apprentissage adaptatif soutenu par la Banque mondiale et la Fondation Mastercard, testé auprès d’environ 2 000 élèves dans 25 établissements, révèle des gains mesurables en mathématiques (équivalents à plus de 11 mois d’apprentissage pour les utilisateurs actifs) et en français (près de 6 mois pour les seuls utilisateurs actifs), tandis que les 15 % d’élèves les plus faibles enregistrent des améliorations disproportionnées.

Les indicateurs internationaux confirment le décalage entre scolarisation et apprentissage. Le rapport 2022 des Indicateurs de prestation de services (SDI) de la Banque mondiale met en lumière des difficultés persistantes en français et en mathématiques pour une part significative des élèves ivoiriens, malgré la hausse des taux de scolarisation.

Face à ce constat, l’apprentissage adaptatif — qui module contenu et rythme en fonction des performances individuelles grâce à des algorithmes — est présenté comme une solution susceptible de mieux ajuster l’enseignement au niveau réel des élèves, en remplaçant le modèle uniforme par une progression personnalisée.

Résultats et enseignements du pilote Youth RISE

Le projet pilote Youth RISE, conduit en Côte d’Ivoire avec l’appui de la Banque mondiale et de la Fondation Mastercard, a été mis en œuvre dans 25 établissements d’enseignement et de formation techniques et professionnels, dont 19 publics. Parmi les quelque 2 000 élèves ciblés, 1 529 ont utilisé activement la plateforme d’apprentissage adaptatif.

Les évaluations réalisées en cours d’expérimentation montrent des effets différenciés selon les disciplines et le mode d’usage. En mathématiques, les élèves utilisateurs actifs présentent une progression chiffrée à plus de 11 mois d’apprentissage additionnel par rapport à leurs homologues non exposés. L’accès collectif à l’outil au niveau de la classe produit aussi un effet positif, témoignant d’une dynamique d’entraide et d’échanges entre pairs.

En français, l’effet est plus circonscrit aux utilisateurs actifs de la plateforme, avec un gain moyen estimé à près de six mois d’apprentissage. L’étude fait apparaître que la personnalisation des parcours est déterminante pour les compétences linguistiques, où les écarts initiaux peuvent être plus difficiles à combler dans un cadre traditionnel.

Une revue synthétique de 69 études internationales, citée dans le dossier, indique que près de six études sur dix rapportent des améliorations significatives des performances scolaires liées à l’apprentissage adaptatif et qu’un peu plus d’un tiers des travaux notent une hausse de l’engagement des élèves. L’analyse des données du pilote ivoirien renforce ce constat, en montrant un bénéfice particulièrement marqué pour les élèves les moins performants : les 15 % en bas de l’échelle progressent beaucoup plus rapidement que les élèves déjà avancés, parfois jusqu’à cinquante fois plus vite.

Sur le terrain, enseignants et apprenants décrivent des transformations concrètes du quotidien scolaire. Les enseignants soulignent la capacité de l’outil à recentrer le travail sur les bases et à permettre des sessions de remédiation ciblée, tandis que les élèves rapportent un regain de confiance lié à des parcours individualisés et à la possibilité d’avancer à leur rythme.

Le principal défi identifié pour un déploiement à grande échelle concerne les conditions matérielles et organisationnelles : renforcement des infrastructures numériques, articulation des contenus avec les programmes nationaux sans altérer la souplesse pédagogique, et formation des enseignants aux nouvelles pratiques pédagogiques

Publié le 06/02/26 17:29

