Côte d’Ivoire : la plus célèbre friperie d’Abidjan démolie au nom de «l’ordre urbain»

L’un des lieux les plus connus pour la vente de vêtements d’occasion en Côte d’Ivoire, le « marché du mercredi » situé à Treichville, a été rasé la semaine dernière. La démolition fait suite à une décision prise par le district autonome d’Abidjan.

L’opération évoquée par les autorités a été conduite sous la forme d’un déguerpissement et une partie des interventions s’est déroulée de nuit.

La disparition de cette friperie, longtemps reconnue à Abidjan, a immédiatement suscité un fort retentissement sur les plateformes sociales en raison de la place qu’occupait ce marché dans la vie commerciale locale.

Réactions et témoignages

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont relayé des images et commentaires au sujet de l’événement, témoignant de l’émotion suscitée par la fermeture et la démolition du site.

Des commerçants présents sur place se sont dits désappointés et ont affirmé ne pas avoir été préalablement informés de l’exécution de cette mesure. Selon ces petits vendeurs, aucune notification officielle ne leur aurait été adressée avant l’intervention.

La mise à l’écart et la destruction des installations ont ainsi provoqué la consternation de plusieurs acteurs du marché, qui rapportent avoir été pris au dépourvu lors du déroulement des opérations menées par les services du district.