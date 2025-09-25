PAR PAYS
Côte d’Ivoire : fin de service de SNEDAI pour les cartes consulaires burkinabè

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo
Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo
. .

Le Consulat général du Burkina Faso à Abidjan a annoncé, dans une note officielle signée par le gérant intérimaire Pema Bationo, la fin définitive de l’enrôlement et de la production des cartes consulaires par la société SNEDAI, qui assurait jusqu’ici ce service en Côte d’Ivoire.

D’après le communiqué, les opérations d’enrôlement par SNEDAI, société fondée par Adama Bictogo, prendront fin sur l’ensemble du territoire ivoirien le 30 septembre 2025. Quant à la production des cartes consulaires, elle s’achèvera au plus tard le 15 octobre 2025.

Cette décision intervient après la signature d’un nouvel accord entre le gouvernement burkinabè et la société Alliance et Co, qui prendra progressivement en charge ce service essentiel pour les Burkinabè vivant en Côte d’Ivoire. En effet, le Consulat général a précisé que cette transition vise à permettre au nouvel opérateur de s’installer et d’assurer la continuité dans la délivrance des cartes, tout en reconnaissant les possibles désagréments liés à ce changement.

« Le Consulat Général présente par avance ses excuses pour les désagréments que cela pourrait engendrer et compte sur la compréhension et le sens des responsabilités de chacun pour réussir cette étape transitionnelle », indique la note.

Pour rappel, la carte consulaire est un document essentiel pour les ressortissants burkinabè résidant à l’étranger, facilitant leurs démarches administratives et juridiques dans le pays d’accueil.

