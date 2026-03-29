Côte d’Ivoire : CinetPay, le PDG Daniel Dindji fait le point six mois après la cyberattaque

Six mois après une cyberattaque qui a perturbé ses opérations en Afrique de l’Ouest, la fintech CinetPay publie un droit de réponse signé par son directeur général, Daniel Dindji, dans lequel l’entreprise détaille les circonstances de l’incident de septembre 2025, les actions engagées et l’état des opérations sur ses principaux marchés.

L’attaque, survenue en septembre 2025, a affecté simultanément plusieurs pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Selon le communiqué de la société, l’exploitation d’une vulnérabilité au niveau de l’interface inter-pays de trésorerie a perturbé des flux financiers entre entités, provoquant des retards et des dysfonctionnements des paiements pour une partie des partenaires marchands.

Dans sa réponse officielle, CinetPay indique avoir alerté rapidement les autorités compétentes et collaboré avec les services judiciaires. Les équipes techniques internes ont été mobilisées pour circonscrire l’incident, tandis que des experts externes ont été sollicités pour procéder à des vérifications et des audits. L’entreprise affirme que l’essentiel des services est désormais rétabli et que sa base clientèle reste active sur l’ensemble des marchés où elle opère.

Mesures techniques, audits et suivi judiciaire

Pour prévenir de nouvelles intrusions, CinetPay a détaillé plusieurs mesures opérationnelles et techniques. La société évoque la segmentation des environnements de trésorerie par pays afin de limiter la propagation des incidents, l’implémentation de systèmes de détection de fraude en temps réel et la commande d’audits de sécurité par des cabinets indépendants. Le budget dédié à la cybersécurité a été revu à la hausse et des recrutements d’experts spécialisés ont été effectués pour renforcer les équipes de sécurité.

Sur le plan financier, CinetPay reconnaît que la cyberattaque a entraîné des retards de paiement auprès de certains partenaires marchands. Un plan de remboursement a été mis en place, et la direction informe que la majorité des partenaires concernés a déjà reçu une indemnisation, le traitement des dossiers restant en cours pour les cas non encore clôturés.

Le dossier opposant CinetPay à DPay Limited est mentionné comme étant désormais entre les mains de la justice ivoirienne. La direction précise que, bien que des remboursements aient été initiés, leur poursuite a été suspendue à la demande des autorités judiciaires dans le cadre de l’enquête en cours, ce qui contraint la plateforme à respecter les injonctions des magistrats.

En parallèle, CinetPay rapporte un incident distinct survenu au Sénégal, impliquant un marchand accusé de détournement de services. L’entreprise affirme avoir réagi en moins de 72 heures : résiliation du contrat du commerçant, dépôt d’une plainte auprès des autorités compétentes et gel des fonds prétendument liés à l’affaire