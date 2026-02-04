Côte d’Ivoire – CHU de Treichville : le personnel en grève pour des salaires impayés

En Côte d’Ivoire, la Fédération des Syndicats du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville a organisé une manifestation ce mardi 4 février 2026 pour réclamer le paiement d’arriérés liés au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) ainsi que des salaires impayés.

Le mouvement a entraîné un arrêt de travail observé par une partie du personnel, provoquant une crispation du climat social au sein de l’établissement sanitaire, affirme le site d’information ivoirien Yessouan. Dès les premières heures de la matinée, les manifestants se sont rassemblés devant l’entrée principale du CHU, perturbant temporairement l’accès aux services et la circulation aux alentours.

Les forces de l’ordre du 4ᵉ arrondissement sont intervenues afin de libérer les voies d’accès et rétablir la circulation. Les syndicats dénoncent notamment deux années d’arriérés consécutifs à la revalorisation du SMIG, ainsi que le non-versement de certains salaires. Ils réclament également la désignation d’un représentant des travailleurs au sein du Comité d’Orientation et de Suivi (COS).

Une réunion de conciliation s’est tenue dans la foulée dans la salle de conférences du CHU. Le Directeur général a assuré que des dispositions seraient prises pour le règlement rapide des revendications. Malgré les tensions, la direction a appelé le personnel à garantir la continuité des soins.