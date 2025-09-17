PAR PAYS
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara reçoit le nouveau président de la BAD, Sidi Ould Tah

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Alassane Ouattara et Sidi Ould Tah
Alassane Ouattara et Sidi Ould Tah
. .

Ce mardi 16 septembre 2025, Alassane Ouattara a accueilli Sidi Ould Tah, récemment nommé président de la Banque Africaine de Développement (BAD) depuis le 1er septembre, dans les salons de la présidence ivoirienne. Cette rencontre stratégique survient alors que le siège de la BAD se trouve à Abidjan, renforçant les liens entre la Côte d’Ivoire et l’institution panafricaine.

Le président ivoirien avait soutenu activement la candidature du Mauritanien, contribuant à sa victoire écrasante avec 76,18 % des voix en mai dernier. La Côte d’Ivoire bénéficie déjà de plusieurs financements de la BAD, notamment pour ses infrastructures routières et énergétiques, et pourrait profiter de la vision ambitieuse de Sidi Ould Tah : transformer le dividende démographique africain en puissance économique et accélérer l’industrialisation du continent.

Ancien ministre mauritanien de l’Économie et ex-président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Sidi Ould Tah devient le neuvième président de la BAD et le premier Mauritanien à occuper ce poste. Les deux dirigeants partagent une vision commune du développement africain, centrée sur l’industrialisation et la valorisation des ressources naturelles, une alliance dont les impacts économiques seront à suivre dans les mois à venir.

