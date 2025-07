Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara officiellement candidat à la présidentielle d’octobre 2025

Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce mardi 29 juillet 2025 sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

Lors d’une déclaration solennelle retransmise à 13h30, le chef de l’État a affirmé avoir pris sa décision « après mûre réflexion et en toute conscience ». Âgé de 83 ans, le président sortant met en avant les « défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent » auxquels fait face la Côte d’Ivoire. « Je suis candidat parce que la Constitution me l’autorise et que ma santé me le permet », a-t-il précisé, évoquant également la montée des menaces terroristes dans la sous-région.

Cette annonce met fin à plusieurs mois de spéculations sur ses intentions. Elle marque un revirement par rapport à sa promesse de 2020, lorsqu’il avait exprimé sa volonté de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. « Le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi », a justifié Alassane Ouattara, estimant que les circonstances actuelles l’obligent à rester aux commandes.

S’il reconnaît les critiques liées à son âge et à la durée de son règne, entamé en 2010, le président assure que ce mandat sera « celui de la transmission générationnelle », avec une nouvelle équipe appelée à préparer la relève. Il s’appuie sur son bilan en matière de stabilité et de croissance pour convaincre les électeurs. « Je veux que notre pays demeure prospère, en paix et en sécurité », a-t-il déclaré.

Alassane Ouattara a conclu son allocution par un appel à l’unité : « Je suis déterminé à consacrer toute mon énergie à notre chère Côte d’Ivoire et à tous ses habitants. »

À moins de trois mois du scrutin, cette candidature relance la dynamique électorale. L’opposition, fragilisée par les exils et les procédures judiciaires visant certains de ses leaders, devra composer avec un président appuyé par une machine politique bien rodée et des institutions largement acquises à sa cause.