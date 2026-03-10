Image Celtiis
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara nomme Gaoussou Touré Médiateur de la République

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a nommé ce mardi 10 mars 2026 l’ancien ministre Gaoussou Touré au poste de Médiateur de la République.

Alassane Ouattara, président ivoirien
D’après le communiqué lu par la Secrétaire générale de la Présidence, Masseré Touré épouse Koné, l’ancien Médiateur de la République, Adama Tounkara, a été « appelé à d’autres fonctions ».

Cette nomination intervient dans un contexte où l’institution du Médiateur de la République occupe une place centrale dans le renforcement du dialogue entre l’administration et les citoyens. Chargé de favoriser le règlement à l’amiable des différends entre les usagers et les services publics, le Médiateur constitue un acteur clé du dispositif institutionnel ivoirien visant à promouvoir la bonne gouvernance et la cohésion sociale.

Ancien ministre et figure politique expérimentée, Gaoussou Touré aura désormais pour mission de recevoir les plaintes des citoyens, de proposer des solutions de médiation et de contribuer à améliorer les relations entre l’administration publique et les populations.

