Côte d’Ivoire – Alassane Ouattara absent à l’ONU : le gouvernement tranche

Diplomatie
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Alassane Ouattara, président ivoirien
Le président ivoirien Alassane Ouattara ne participera pas à la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, prévue le 20 septembre à New York. Son absence, annoncée à la dernière minute, a suscité de nombreuses interrogations dans les milieux politiques et médiatiques.

Ce mercredi 17 septembre, lors du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a tenu à clarifier : « Le chef de l’État est maître de son agenda. Il décide de participer ou non aux réunions internationales en fonction de ses priorités ».

Le président, candidat à un quatrième mandat, a choisi de concentrer ses efforts sur la préparation de l’élection présidentielle d’octobre 2025. « C’est un homme rigoureux et organisé. Il ne laissera à personne le soin de piloter l’organisation de cette échéance cruciale », a précisé Amadou Coulibaly.

L’absence du chef de l’État à New York n’est pas inédite : l’an dernier déjà, le vice-président Tiémoko Meyliet Koné avait représenté la Côte d’Ivoire. Cette année, c’est le ministre d’État Patrick Achi qui portera la voix du pays devant la communauté internationale.

Cette décision intervient dans un contexte politique tendu, alors que plusieurs candidats de l’opposition, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N’Guessan, ont vu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel.

