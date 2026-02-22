Côte d’Ivoire : Air Côte d’Ivoire visée par une grave cyberattaque

La compagnie aérienne nationale ivoirienne Air Côte d’Ivoire a confirmé avoir été la cible d’une attaque informatique survenue la nuit du 8 février. L’information, dévoilée seulement le 20 février, fait désormais l’objet d’un examen approfondi après la diffusion d’un communiqué officiel de l’entreprise.

Dans ce texte, la direction explique qu’un accès non autorisé a permis la copie de fichiers contenant des informations qualifiées de sensibles. Si la communication de la compagnie ne donne pas encore tous les détails techniques, elle reconnaît l’atteinte et indique vouloir en déterminer l’ampleur.

Malgré cet incident, le transport des passagers n’a, selon Air Côte d’Ivoire, subi aucune interruption et les vols se sont déroulés normalement. Toutefois, cette assurance n’a pas empêché l’apparition d’interrogations concernant la confidentialité et la protection des données personnelles des voyageurs.

Du côté des clients comme des observateurs, la question de la portée exacte des fichiers compromis reste centrale : quel type d’informations a été copié et combien de personnes sont concernées ? Autant d’éléments que la compagnie se dit en train d’évaluer en collaboration avec des spécialistes.

Enjeux et réactions attendues

Les répercussions possibles incluent des conséquences juridiques, des risques de phishing ou d’usurpation d’identité pour les personnes dont les informations auraient été exposées, ainsi qu’un enjeu d’image pour le transporteur. Air Côte d’Ivoire doit désormais préciser les mesures de remédiation qu’elle met en place et les modalités d’information des clients touchés.

Des investigations forensiques et, le cas échéant, une coopération avec les autorités compétentes sont attendues pour clarifier l’origine de l’attaque, son mode opératoire et l’étendue des données extraites. La publication régulière d’informations et la transparence sur l’avancée de l’enquête seront déterminantes pour restaurer la confiance.