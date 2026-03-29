Côte d’Ivoire : Abidjan abritera désormais le siège régional du Fonds vert pour le climat

Le Conseil d’administration du Fonds vert pour le climat (FVC) a désigné Abidjan pour accueillir son siège régional, décision prise à l’issue de la 44e réunion tenue en Corée du Sud ; le hub régional couvrira l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et une partie de l’Afrique du Nord, renforçant la présence institutionnelle du FVC sur le continent.

Selon des sources proches des négociations, cette désignation est le résultat d’une stratégie diplomatique active et d’une crédibilité institutionnelle jugée satisfaisante par les administrateurs du Fonds. La candidature ivoirienne s’est appuyée sur la validation, en décembre 2025, d’un Programme Pays auprès du FVC, document qui précise les priorités nationales, les mécanismes d’accès aux financements internationaux et les modalités de coordination des interventions climatiques.

La Côte d’Ivoire expose dans son Programme Pays des réponses ciblées aux manifestations locales du changement climatique : hausse des températures, irrégularité des précipitations, épisodes de sécheresse, inondations urbaines et érosion côtière. Les mesures proposées s’alignent, selon les autorités, sur les orientations du Plan national de développement (PND) et visent à structurer l’intervention publique pour catalyser des financements extérieurs et privés.

Un centre régional appuyé par des mécanismes de financement mixte

Le choix d’Abidjan intervient au moment où la Côte d’Ivoire renforce ses dispositifs de mobilisation de capitaux pour le climat. Le pays a engagé un partenariat avec la Société Financière Internationale (SFI/IFC) dans le cadre d’un programme conjoint avec la Banque mondiale visant à développer les marchés de capitaux locaux, constituer un pipeline de projets verts et attirer des investisseurs sensibles aux enjeux climatiques.

Parmi les instruments mis en place figure la « Facilité Verte Côte d’Ivoire », initiative intégrée à l’Initiative des banques vertes africaines portée par la Banque africaine de développement (BAD). Soutenue par la BAD et les Fonds d’Investissements Climatiques (CIF), cette facilité doit être gérée par la Banque Nationale d’Investissement (BNI) et vise une enveloppe indicative de 500 millions de dollars US destinée à cofinancer des projets à forte composante environnementale.

Le montage financier prévu combine apports publics et privés : contribution de l’État ivoirien, fonds multilatéraux tels que le Fonds vert pour le climat ou le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), banques multilatérales de développement, institutions financières de développement et partenaires privés. L’architecture vise à diversifier les sources de capitaux pour renforcer la transition vers des activités bas carbone et améliorer la résilience aux chocs climatiques.

Le Fonds vert pour le climat, créé en 2010 dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), a pour mandat de canaliser des financements vers les pays en développement afin de soutenir des actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique