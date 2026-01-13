Costa Rica : le gouvernement met au jour un projet d’assassinat présumé visant le président
Le gouvernement du Costa Rica a annoncé mardi 13 janvier avoir déjoué un projet présumé d’assassinat visant le président Rodrigo Chaves, à un peu plus de deux semaines de l’élection présidentielle où la candidate du parti conservateur au pouvoir apparaît comme favorite. Jorge Torres, directeur de la Direction du renseignement et de la sécurité nationale rattachée à la présidence, a indiqué aux médias que l’agence avait été alertée par une « source confidentielle » signalant le paiement d’un tueur à gages, révélant ainsi l’existence du complot présumé.
1 min de lecture
