Corée du Sud : services de renseignement perquisitionnés après l’envoi de drones vers la Corée du Nord

Mardi 10 février, des perquisitions ont été menées au sein de plusieurs services de renseignement sud-coréens, selon les autorités. Les interventions ciblent notamment des bureaux liés au renseignement militaire et civil du pays.

L’enquête porte sur un dossier impliquant trois civils soupçonnés d’avoir expédié des drones vers la Corée du Nord au mois de janvier. Ces faits ont déclenché une procédure judiciaire et des vérifications approfondies par les forces de l’ordre.

Un groupe de travail conjoint composé de militaires et de policiers, chargé de cette affaire, indique que des mandats de perquisition et de saisie ont été appliqués « dans 18 lieux au total ». Parmi les sites visés figurent le commandement du renseignement de la Défense ainsi que le service national de renseignement, précise le communiqué diffusé par les enquêteurs.

Portée et déroulement des opérations

Les opérations ont couvert une vingtaine d’emplacements, regroupant à la fois des installations militaires et des agences civiles de renseignement, afin de rassembler des éléments matériels et des documents susceptibles d’éclairer les accusations. Les autorités cherchent à déterminer la nature des envois, les responsabilités éventuelles et d’éventuels liens avec d’autres acteurs.

La mise en œuvre conjointe de l’armée et de la police traduit la gravité accordée à l’affaire et la volonté d’assurer une coordination étroite entre services pour sécuriser les preuves. Les investigations devraient se poursuivre au rythme des auditions et des analyses techniques, sans calendrier public pour l’instant quant aux suites judiciaires.