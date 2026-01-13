La suite après la publicité
Corée du Sud : peine capitale réclamée pour l’ex-président Yoon Suk-yeol

Le parquet sud-coréen a requis, mardi 13 janvier, la peine de mort contre l’ancien président Yoon Suk-yeol, l’accusant d’avoir tenté d’instaurer la loi martiale en décembre 2024, a rapporté l’agence Yonhap, citée par l’AFP. Les procureurs spéciaux le qualifient de «meneur de l’insurrection».

