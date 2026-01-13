Accueil En Brève Corée du Sud : le sort de l’ex-président Yoon connu le 19 février, selon Yonhap

Corée du Sud : le sort de l’ex-président Yoon connu le 19 février, selon Yonhap

L’agence de presse Yonhap rapporte que l’ancien président sud‑coréen Yoon Suk Yeol, jugé à Séoul pour avoir tenté d’instaurer la loi martiale en décembre 2024, devrait connaître son verdict le 19 février; le parquet a requis la peine de mort mardi 13 janvier.