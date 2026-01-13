Corée du Sud : le sort de l’ex-président Yoon connu le 19 février, selon Yonhap
L’agence de presse Yonhap rapporte que l’ancien président sud‑coréen Yoon Suk Yeol, jugé à Séoul pour avoir tenté d’instaurer la loi martiale en décembre 2024, devrait connaître son verdict le 19 février; le parquet a requis la peine de mort mardi 13 janvier.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires