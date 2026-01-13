Accueil En Brève Corée du Nord : Kim Jong-un a remanié sa garde rapprochée, selon Séoul

Corée du Nord : Kim Jong-un a remanié sa garde rapprochée, selon Séoul

Kim Jong-un a remplacé trois responsables de sa sécurité personnelle, a annoncé Séoul mardi 13 janvier. Selon le ministère sud-coréen de l’Unification, chargé des relations avec Pyongyang, trois agences d’État en charge de la sécurité du dirigeant ont changé de direction, et les nouvelles têtes ont été identifiées lors d’un défilé militaire en octobre. Un expert interrogé par l’AFP estime que ce remaniement, notamment au sommet du Commandement des gardes du corps — responsable, entre autres, de la protection contre les drones —, pourrait être lié à l’aide fournie par Pyongyang à Moscou pour soutenir l’effort de guerre russe en Ukraine, ce qui serait un possible signe que le dirigeant nord-coréen craint pour sa vie.