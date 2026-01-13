La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Corée du Nord : Kim Jong-un a remanié sa garde rapprochée, selon Séoul

Kim Jong-un a remplacé trois responsables de sa sécurité personnelle, a annoncé Séoul mardi 13 janvier. Selon le ministère sud-coréen de l’Unification, chargé des relations avec Pyongyang, trois agences d’État en charge de la sécurité du dirigeant ont changé de direction, et les nouvelles têtes ont été identifiées lors d’un défilé militaire en octobre. Un expert interrogé par l’AFP estime que ce remaniement, notamment au sommet du Commandement des gardes du corps — responsable, entre autres, de la protection contre les drones —, pourrait être lié à l’aide fournie par Pyongyang à Moscou pour soutenir l’effort de guerre russe en Ukraine, ce qui serait un possible signe que le dirigeant nord-coréen craint pour sa vie.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
286 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
13:41 En Brève : Gaza : l’Unicef déplore au moins 100 enfants tués depuis le cessez-le-feu d’octobre 2025
13:24 Société : Procès du député Sounon Boké : la Criet renvoie le dossier au 24 février 2026
13:41 Gaza : l’Unicef déplore au moins 100 enfants tués depuis le cessez-le-feu d’octobre 2025
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant