Coopération: Talon en visite officielle au Brésil après une escale stratégique en CI

Le président béninois Patrice Talon poursuit sa tournée diplomatique avec une visite de travail au Brésil, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Cotonou et Brasilia.

C’est à bord d’un avion officiel que le chef de l’État a atterri ce mercredi à Brasilia, capitale fédérale du géant sud-américain.

À sa descente d’avion, Patrice Talon a été accueilli par Clélio Nivaldo Crippa Filho, directeur du département Moyen-Orient au ministère brésilien des Affaires étrangères, représentant le directeur de l’Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que par l’ambassadeur du Bénin près du Brésil, Boniface Vignon.

Renforcement d’une coopération sud-sud dynamique

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de rapprochement stratégique entre le Bénin et le Brésil. Les deux pays entretiennent depuis plusieurs années des liens de coopération dans des secteurs variés : agriculture, formation technique, commerce, et culture. Le déplacement du président béninois vise à redonner un nouveau souffle à ces partenariats historiques et à ouvrir de nouvelles pistes de collaboration.

Des rencontres de haut niveau sont prévues à Brasilia avec des responsables politiques, économiques et institutionnels. Les discussions devraient porter sur le renforcement de la coopération sud-sud ; les opportunités d’investissement au Bénin ; le déploiement de projets communs dans les domaines de l’agro-industrie, de l’énergie, de l’éducation et des infrastructures.

Avant de se rendre au Brésil, le président Patrice Talon était lundi à Abidjan, où il s’est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Selon la présidence ivoirienne, les deux chefs d’État ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur les enjeux de stabilité régionale, à la suite de la 67ᵉ conférence des chefs d’État de la CEDEAO tenue à Abuja.