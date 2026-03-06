Conseils communaux: désignation des CA et responsables de commissions

Après l’installation des nouveaux conseils communaux, les chefs d’arrondissement et responsables de commissions désormais connus.

Après la mise en place des nouveaux conseils communaux issus des élections locales, les différentes communes poursuivent l’organisation de leur fonctionnement interne. Les chefs d’arrondissement (CA), ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions permanentes, sont désormais désignés dans plusieurs localités.

Ces nominations interviennent dans le prolongement de l’installation des conseils communaux et de l’élection des maires et de leurs adjoints. Elles permettent de compléter l’architecture institutionnelle des communes et d’assurer la répartition des responsabilités au sein des organes de gouvernance locale.



Dans les arrondissements, les chefs d’arrondissement auront pour mission d’assurer le relais entre les autorités communales et les populations à la base. Leur rôle consiste notamment à suivre la mise en œuvre des décisions communales et à veiller à la coordination des actions de développement au niveau local.

Au sein des conseils communaux, les commissions permanentes occupent également une place stratégique. Chargées d’examiner les dossiers techniques et d’orienter les décisions du conseil, elles interviennent dans plusieurs domaines tels que les affaires économiques et financières, les questions domaniales et environnementales ou encore les secteurs sociaux et culturels.

Avec la désignation des chefs d’arrondissement et la mise en place des bureaux des commissions, les communes disposent désormais de l’ensemble des organes nécessaires pour engager pleinement la nouvelle mandature et conduire les politiques locales au service des populations.