«Conseil de paix» de Trump: Zelensky dit avoir été invité, mais n’envisage pas que Kiev participe aux côtés de Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi 20 janvier que l’Ukraine avait reçu une invitation à participer au « Conseil de paix » proposé par Donald Trump, mais a exprimé ses doutes quant à la possibilité d’une telle cohabitation avec la Russie au sein d’une instance commune. « Nous avons reçu l’invitation, nos diplomates travaillent dessus », a déclaré M. Zelensky en répondant aux questions de journalistes, avant d’ajouter qu’il « est très difficile pour (lui) d’imaginer comment nous pourrions être ensemble avec la Russie dans n’importe quel type de conseil ».

Réception de l’invitation et réaction officielle

L’annonce officielle signale que les autorités ukrainiennes examinent la proposition par la voie diplomatique. Les services concernés doivent désormais évaluer les modalités de la convocation, le format proposé, ainsi que les conditions politiques et juridiques d’une éventuelle participation. Selon la présidence ukrainienne, la décision finale dépendra d’un examen attentif des termes de l’invitation et de l’impact que pourrait avoir une telle démarche sur la souveraineté et la sécurité nationale.

La position de M. Zelensky illustre la difficulté politique que représente l’idée d’un forum commun réunissant l’Ukraine et la Russie, engagées depuis 2014 — et de manière ouverte depuis l’invasion russe de février 2022 — dans un conflit aux conséquences territoriales, humanitaires et économiques majeures. Le président ukrainien réaffirme ainsi la priorité donnée au respect de l’intégrité territoriale et à la mise en œuvre de garanties de sécurité claires avant toute avancée diplomatique.

Contexte international et précédents de négociation

Le projet de « Conseil de paix » s’inscrit dans un contexte marqué par plusieurs tentatives et mécanismes de négociation qui ont jalonné le conflit russo‑ukrainien. Depuis 2014, accords, cessez-le-feu et formats multilatéraux (dont les accords de Minsk) ont visé à trouver des solutions, sans toutefois résoudre durablement les différends. La guerre ouverte déclenchée en 2022 a profondément transformé l’équation diplomatique, entraînant sanctions internationales à l’encontre de la Russie et un vaste soutien matériel et politique en faveur de l’Ukraine de la part de nombreux pays occidentaux.

Une éventuelle instance internationale impliquant les parties au conflit soulève des questions liées à la représentativité, au respect du droit international et aux conditions préalables d’un dialogue utile. Les diplomates ukrainiens, en examinant l’invitation, devront notamment clarifier l’agenda, les garanties de sécurité et les mécanismes de vérification proposés.

Perspective africaine et implications diplomatiques

Pour de nombreux pays africains, le dossier ukrainien renvoie à des principes de droit international tels que la souveraineté et l’intégrité territoriale, éléments centraux des relations interétatiques sur le continent. Plusieurs Etats africains ont, par le passé, exprimé des positions prudentes ou appelant au dialogue, tout en restant attentifs aux conséquences économiques et alimentaires de la guerre, notamment en matière d’approvisionnement en céréales et d’énergie.

Au-delà des enjeux immédiats, l’initiative visant à créer un « Conseil de paix » peut influencer la dynamique diplomatique mondiale et la manière dont les organisations régionales et internationales se positionnent face à des conflits interétatiques contemporains. L’Ukraine, pour sa part, maintient une ligne de vigilance quant aux conditions nécessaires pour s’engager dans des processus susceptibles d’avoir des conséquences durables sur sa sécurité et son intégrité territoriale.