Congo-Brazzaville : Mabio Mavoungou Zinga candidat à la présidentielle

Les électeurs congolais sont appelés aux urnes le 15 mars 2026 pour désigner leur prochain président. Parmi les sept prétendants figure Mabio Mavoungou Zinga, ancien inspecteur des douanes aujourd’hui à la retraite et âgé d’environ 70 ans, qui affirme vouloir redonner au pays sa dignité et relancer sa prospérité.

Installé principalement à Pointe-Noire, la ville économique du Congo, il était de passage à Brazzaville le 5 mars 2025 avant de se rendre dans le nord pour poursuivre sa campagne électorale.

Devant les journalistes, Mabio a présenté la lutte contre la corruption comme le cœur de son projet. Il explique avoir retenu pour mot d’ordre « Un autre Congo est possible » après avoir constaté la dégradation des institutions et dénoncé une gestion marquée, selon lui, par la corruption et des pratiques peu vertueuses qu’il qualifie de quasi‑systémiques.

Candidat pour la première fois à une présidentielle, et malgré des ressources limitées, il assure qu’il ne se contentera pas d’occuper une place symbolique sur la scène politique mais qu’il entend peser réellement dans le jeu national.

Remise en liberté de deux figures de l’opposition

Parmi les premières mesures annoncées s’il accède au pouvoir, Mabio promet de décréter la libération de deux leaders de l’opposition incarcérés depuis la présidentielle de 2016 : le général Jean‑Marie Michel Mokoko et l’ancien ministre André Okombi Salissa. Il ajoute vouloir faciliter le retour et la mobilité des Congolais de la diaspora, pour qu’ils puissent circuler et participer à la vie du pays comme tout autre citoyen.