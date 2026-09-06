Brazzaville : la pénurie de carburant perturbe l’activité des chauffeurs

Les difficultés d’approvisionnement entraînent de longues attentes et un renchérissement des courses, selon un reportage de RFI.

À Brazzaville, les difficultés d’approvisionnement en carburant perturbent l’activité des chauffeurs, rapporte Loïcia Martial, correspondant de RFI dans la capitale congolaise, dans un reportage publié le 6 septembre. La pénurie dure depuis environ une semaine.

Une source au ministère des Hydrocarbures citée par RFI évoque une panne de l’unité de production de super de la Congolaise de raffinage (Coraf). Le coût des produits raffinés importés contribuerait également aux difficultés.

Les témoignages recueillis par RFI décrivent de longues attentes devant les stations-service, parfois pendant toute une nuit, sans garantie de ravitaillement.

Junior, conducteur de taxi-moto interrogé par RFI, affirme acheter le litre à 3 000 francs CFA sur le marché parallèle. Il explique devoir facturer certaines courses entre 1 500 et 2 000 francs CFA, contre 500 francs auparavant.