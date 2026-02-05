Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso annonce sa candidature à l’élection présidentielle

Denis Sassou-Nguesso, âgé de 82 ans et actuellement président du Congo, a annoncé qu’il briguerait un nouveau mandat lors du scrutin prévu le 15 mars prochain. Cette information a été rendue publique par le principal intéressé jeudi 5 février.

La déclaration a été faite à Bambou Mingali, localité située à environ soixante kilomètres au nord de Brazzaville. C’est sur ce site qu’il a procédé au lancement de la première foire agricole d’envergure organisée dans le pays.

Au cours de son intervention, il a salué le travail des agriculteurs et a déclaré qu’il entendait les soutenir, en promettant un accompagnement à leur égard.

La candidature de Denis Sassou-Nguesso ne constitue pas une surprise totale : son parti, le Parti congolais du travail (PCT), l’avait officiellement investi comme candidat à la fin du mois de décembre.

L’événement de Bambou Mingali a donc servi à la fois de cadre pour l’annonce électorale et de moment de mise en valeur du secteur agricole, marqué par l’ouverture de cette foire qualifiée de première grande manifestation nationale dédiée à l’agriculture.

L’annonce présidentielle, faite en personne lors de cette journée dédiée au monde rural, précise le calendrier de sa participation au prochain rendez-vous électoral fixé au 15 mars.