Compositions officielles pour le match AS Roma – Cagliari en Serie A (J24)

Ce lundi soir, la 24e journée de Serie A mettra aux prises l’AS Roma et Cagliari, avec un coup d’envoi programmé à 19h45 GMT.

À l’approche de la rencontre, les staffs techniques des deux clubs ont communiqué les formations choisies pour tenter d’empocher les trois points : l’une visant à asseoir la domination à domicile, l’autre espérant créer la surprise loin de ses bases.

Vous trouverez ci-dessous les onze de départ alignés par chacune des équipes pour ce rendez-vous.

Compositions

AS Roma — Gardien : Svilar. Défenseurs : Mancini, Ndicka, Ghilardi, Çelik. Milieu : Cristante, Pisilli, Wesley. Attaque : Soulé, Pellegrini, Malen.

Cagliari — Capitaine et gardien : Caprile. Ligne défensive : Palestra, Mazzitelli, Adopo. Au milieu : Kiliçsoy, Gaetano, Rodriguez, Dossena. Devant : Zé Pedro, Obert, Esposito.