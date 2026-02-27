Comores : le gouvernement annonce des mesures contre la vie chère et les délestages

Alors que le jeûne entrait dans sa huitième journée, les autorités comoriennes ont dévoilé un ensemble de dispositions destinées à alléger le quotidien des habitants pendant ce mois sacré.

Ces mesures, annoncées pour freiner la hausse des prix et prévenir les ruptures d’approvisionnement, peinent toutefois à se traduire de manière uniforme sur le terrain.

Lors d’une conférence de presse organisée à Moroni le 26 février 2026, plusieurs membres du gouvernement ont affirmé que l’approvisionnement en énergie et en denrées de première nécessité était assuré et sous contrôle.

Sur les étals des marchés et auprès des consommateurs, en revanche, on constate encore des différences de tarifs et des difficultés d’accès à certains produits.

Entre annonces officielles et réalité quotidienne

Les ministres présents à la rencontre avec la presse ont insisté sur la mise en place d’un dispositif visant à stabiliser l’offre pendant le Ramadan. Leur message a été de rassurer la population sur la disponibilité des carburants et des biens essentiels, mais sans que tous les commerçants interrogés n’aient observé d’amélioration notable.

Dans les marchés de la capitale, des vendeurs et des clients décrivent des écarts de prix selon les points de vente et des ruptures ponctuelles pour certains articles de base. Ces difficultés alimentent l’inquiétude de foyers dont le budget est déjà serré en cette période.

Si l’exécutif souligne la maîtrise des approvisionnements au niveau national, les témoignages recueillis sur le terrain pointent des disparités territoriales et une application inégale des mesures annoncées.