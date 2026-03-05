Comores : À Moroni, inquiétudes croissantes sur la disponibilité du carburant

Il y a moins d’une semaine, le gouvernement comorien a pris la parole pour rassurer la population sur la disponibilité des produits de première nécessité, et en particulier des carburants. Cette déclaration intervenait alors que la région est marquée par un conflit opposant les États‑Unis et Israël à l’Iran.

Les autorités ont assuré que les stocks de carburant présents dans l’archipel sont suffisants pour couvrir les besoins pendant trois mois. Pourtant, loin d’apaiser les esprits, cette communication semble avoir accentué l’inquiétude chez une partie de la population.

Depuis plusieurs jours, de longues files se forment devant les stations‑service de la capitale. Des automobilistes et des conducteurs de taxi attendent des heures pour faire le plein, une tension visible qui témoigne d’un climat d’incertitude.

Les raisons de cette ruée ne sont pas univoques : inquiétude face à la situation géopolitique, rumeurs de perturbations d’importation ou simple précaution des consommateurs peuvent toutes l’expliquer. Quoi qu’il en soit, la scène quotidienne dans les stations‑service a changé, au grand désarroi des usagers.

Conséquences immédiates et interrogations

La situation soulève des questions pratiques : gestion des stocks, éventuelles priorités d’approvisionnement et impact sur les transports. Les commerçants et transporteurs s’inquiètent d’un accroissement des coûts et d’un ralentissement des activités, si les tensions persistent.

Du côté des pouvoirs publics, la communication officielle reste centrée sur l’assurance que les réserves sont suffisantes pour plusieurs semaines. Reste à savoir si ces garanties suffiront à inverser la dynamique actuelle et à dissiper les craintes qui poussent habitants et professionnels à anticiper un éventuel manque.