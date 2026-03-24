Commerce des services: le Bénin accélère sa stratégie dans le cadre de la ZLECAf

Réunis ce mardi à l’annexe du MIC à Cotonou, autorités béninoises, Union européenne et CEDEAO ont lancé un atelier de quatre jours visant à structurer le commerce des services. Un secteur clé encore sous-exploité, appelé à devenir le moteur de l’intégration économique africaine.

L’annexe du ministère de l’Industrie et du Commerce a servi de cadre, ce mardi, au lancement de l’atelier national sur l’utilisation du rapport d’audit réglementaire sur le commerce des services dans le cadre de la ZLECAf. Une rencontre de quatre jours qui réunit experts, autorités publiques et partenaires techniques autour d’un enjeu majeur : faire des services un levier de croissance et d’intégration économique.

L’Union européenne insiste sur le rôle moteur des services

Représentant de la délégation de l’Union européenne au Bénin, Juan Luis Barbollla Cosme, a rappelé les déséquilibres persistants dans les échanges. « Le constat est clair : des écarts subsistent. » Saluant l’organisation de la rencontre, il a exprimé « sa profonde gratitude aux autorités de la République du Bénin », tout en mettant en avant la solidité du partenariat entre l’Union européenne et la CEDEAO.

Dans un contexte où le commerce des biens domine encore les débats, le diplomate a insisté sur l’importance stratégique des services : « Pourtant, le commerce des services revêt une importance primordiale, tant pour l’Union européenne que dans le cadre de sa coopération avec l’Afrique. » Avec un secteur représentant environ 25 % de son PIB et 21 millions d’emplois, l’Union européenne entend promouvoir activement la libéralisation des échanges dans ce domaine. « Nous sommes convaincus que les services constituent le moteur de l’économie moderne », a-t-il martelé.

Représentant de la délégation de l’Union européenne au Bénin, Juan Luis Barbollla Cosme

La CEDEAO appelle à accélérer les réformes

Au nom de la Commission de la CEDEAO, Amadou Tiégana a replacé les enjeux dans une perspective continentale. « L’intégration économique constitue aujourd’hui un levier essentiel de développement. » Il a rappelé l’ambition africaine de bâtir un marché commun des biens et des services, tout en soulignant le rôle structurant du secteur tertiaire : « Le commerce des services occupe une place centrale. Il représente plus de 50 % du PIB du continent. »

Le responsable régional a également insisté sur les avancées en cours dans plusieurs secteurs clés — finance, transport, télécommunications, tourisme — tout en mettant en avant l’importance des outils analytiques développés avec les partenaires internationaux. « Ces rapports constituent des outils stratégiques majeurs […] pour orienter les réformes nationales et appuyer les négociations commerciales. » Pour lui, cet atelier doit permettre de renforcer les capacités des États et d’aboutir à des recommandations concrètes : « Nous attendons de cet atelier des résultats concrets. »

Coordonateur régional de projet – Commission de la CEDEAO, Amadou Tiégana

Le Bénin veut structurer son marché des services

Représentant la ministre du Commerce, empêchée, Tousséni Gomina, directeur du Commerce extérieur, a salué une initiative « visant à mieux organiser le secteur des services ». « Il est vrai que l’intégration des services n’est pas encore aussi avancée que celle des biens. » Le responsable béninois a mis en avant les efforts engagés par le pays ces dernières années pour valoriser son potentiel, à travers des réformes et des politiques publiques ciblées. « Le Bénin travaille depuis plusieurs années à valoriser son potentiel dans le domaine des services. »

Dans un contexte de transformation économique, les services apparaissent comme un pilier stratégique : « Ils représentent une part importante du PIB et jouent un rôle clé dans la création de valeur ajoutée. » Mais des défis subsistent, notamment en matière d’organisation du marché, de statistiques et de compétitivité des PME.

Tousséni Gomina, directeur du Commerce extérieur

Un atelier pour préparer l’avenir

Au-delà des discours, l’atelier se veut un espace de travail concret entre acteurs publics et privés. Objectif : analyser les cadres réglementaires, identifier les obstacles et proposer des réformes adaptées. « Cet espace d’échange constitue une opportunité de passer en revue le cadre législatif et réglementaire », a souligné Tousséni Gomina.

Le gouvernement béninois affiche clairement son ambition : faire du pays un hub régional de services. « Le Bénin doit se positionner comme un véritable pôle de services à l’échelle régionale et internationale. » C’est sur cette note d’engagement que l’atelier a été officiellement lancé, avec l’espoir de poser les bases d’un secteur des services plus compétitif, mieux structuré et pleinement intégré dans les dynamiques régionales de la ZLECAf.