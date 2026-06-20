Coluche : la maison de la rue Gazan a été préservée et reste une propriété privée

Coluche, disparu le 19 juin 1986 à 41 ans dans un accident de moto, est toujours présent dans la mémoire collective française et la maison qu’il occupa au 11 rue Gazan, face au parc Montsouris dans le 14e arrondissement de Paris, concentre à elle seule une partie de ce souvenir — entre vie privée, engagements publics et débats sur la préservation du patrimoine.

Installé à la fin des années 1970 dans ce pavillon de briques rouges, Michel Colucci y a vécu des moments marquants de sa carrière. L’adresse est restée célèbre pour les réunions d’artistes, les fêtes et l’atelier transformé en lieu de convivialité, autant d’éléments qui ont contribué à ancrer la maison dans le paysage local et dans la mémoire des riverains.

Après sa mort, la demeure est devenue un symbole pour ses admirateurs et pour ceux qui reconnaissent son engagement, notamment avec les Restos du Cœur. Longtemps privée, la maison attire toujours des curieux et conserve une place particulière parmi les adresses culturelles et populaires du sud parisien.

Polémique autour d’un projet immobilier et préservation de la maison

En 2008, un permis de construire accordé à la propriétaire du terrain a relancé les débats autour du sort du site. Le permis visait la démolition de plusieurs bâtiments annexes situés dans le jardin pour y édifier un petit immeuble regroupant quatre appartements. Cette perspective a suscité des réactions vives chez une partie du public et des bénévoles des Restos du Cœur.

Des voix se sont élevées pour demander que le lieu, lié à la mémoire de Coluche, conserve une vocation symbolique ou qu’un espace soit réservé à l’association qu’il a fondée. Une bénévole citée à l’époque résumait ce sentiment en estimant qu’« exploiter le lieu à un usage strictement privé, c’est dommage ». Plusieurs riverains ont exprimé des réserves similaires, craignant la disparition d’éléments matériels associés aux souvenirs collectifs.

La mairie du 14e arrondissement a précisé que le dossier avait été examiné selon les règles d’urbanisme en vigueur et a validé le projet. Les travaux ont finalement concerné les dépendances du jardin ; la maison principale, elle, n’a pas été démolie et a conservé son allure historique.

La demeure du 11 rue Gazan reste une propriété privée et n’est pas ouverte au public. Son statut a été distingué d’autres hommages hors de Paris : à Montrouge, une plaque commémorative a été dévoilée en 2019 devant l’immeuble d’enfance de Coluche, un hommage salué par son fils Marius Colucci, qui a déclaré que « sa mémoire reste vivante ». Dans les Antilles, le domaine que Coluche possédait à Deshaies (Guadeloupe) a été transformé en jardin botanique accueillant aujourd’hui plus de 150 000 visiteurs par an.