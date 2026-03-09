Colombie : la gauche du président Gustavo Petro remporte les élections législatives

Les élections législatives tenues en Colombie dimanche 8 mars 2026 ont consacré la coalition de gauche soutenant le président Gustavo Petro, qui apparaît comme la première force au Congrès d’après des résultats provisoires.

Avec près de 95 % des scrutins traités, les listes proches du pouvoir devancent la droite, selon le décompte encore partiel rendu public. Ces élections étaient largement perçues comme un test important avant le scrutin présidentiel programmé le 31 mai.

Ce nouveau succès électoral prolonge la dynamique observée lors du précédent renouvellement parlementaire, au moment où l’ancien guérillero Gustavo Petro accédait à la présidence. Le résultat renforce la position parlementaire du camp présidentiel.

La balance des forces au sein des deux chambres déterminera la capacité de la majorité à faire avancer son agenda législatif face à une opposition de droite affaiblie par ces premières tendances du dépouillement.

Implications pour la présidentielle du 31 mai

Les victoires parlementaires donnent à la mouvance gouvernementale un point d’appui politique non négligeable à la veille de la campagne présidentielle, en consolidant son image d’atout majeur auprès des électeurs.

Du côté des partis adverses, ces résultats provisoires obligeront probablement à réajuster stratégies et alliances en vue du rendez-vous de fin mai, alors que l’équilibre politique national reste en pleine recomposition.