La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Colère agricole : tracteurs FNSEA et Jeunes Agriculteurs investissent Paris

Une quinzaine de tracteurs de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs sont entrés dans Paris mardi 13 janvier, peu avant 6 h, a constaté une journaliste de l’AFP ; il s’agit des premiers éléments de convois plus importants qui devraient amener plusieurs centaines de tracteurs dans la capitale. Entrés par la porte Dauphine et escortés par des camions de CRS, ils doivent parcourir plusieurs grandes artères, dont l’avenue des Champs-Élysées, avant un rassemblement quai d’Orsay. L’action, organisée par la FRSEA Grand bassin parisien — qui regroupe l’Île-de-France et des départements voisins — vise à exiger des « actes concrets et immédiats » pour défendre la souveraineté alimentaire. Cette mobilisation intervient quelques jours à peine après des actions coup de poing menées par la Coordination rurale et la Confédération paysanne.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
297 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
11:03 Elections Générales 2026 au Bénin : Une délégation de la CEDEAO fait des propositions au président de la CENA
10:44 Culture : Festival Vodun Days: des retombées économiques importantes, selon Jean-Michel Abimbola
11:03 Une délégation de la CEDEAO fait des propositions au président de la CENA
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant