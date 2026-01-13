Accueil En Brève Colère agricole : tracteurs FNSEA et Jeunes Agriculteurs investissent Paris

Une quinzaine de tracteurs de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs sont entrés dans Paris mardi 13 janvier, peu avant 6 h, a constaté une journaliste de l’AFP ; il s’agit des premiers éléments de convois plus importants qui devraient amener plusieurs centaines de tracteurs dans la capitale. Entrés par la porte Dauphine et escortés par des camions de CRS, ils doivent parcourir plusieurs grandes artères, dont l’avenue des Champs-Élysées, avant un rassemblement quai d’Orsay. L’action, organisée par la FRSEA Grand bassin parisien — qui regroupe l’Île-de-France et des départements voisins — vise à exiger des « actes concrets et immédiats » pour défendre la souveraineté alimentaire. Cette mobilisation intervient quelques jours à peine après des actions coup de poing menées par la Coordination rurale et la Confédération paysanne.