CNIL inflige 27 M€ à Free Mobile et 15 M€ à Free pour vol de données

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a infligé une amende de 27 millions d’euros à Free Mobile et de 15 millions d’euros à Free, sanctionnant des manquements de sécurité ayant permis un vol massif de données confidentielles de clients, selon une décision publiée mercredi 14 janvier au Journal officiel. Ces pénalités visent les deux entités du groupe Iliad à la suite d’un piratage survenu en octobre 2024 et ayant affecté plus de 24 millions de contrats, dérévélant des failles dans la protection des données des abonnés. Un mineur de 16 ans, soupçonné d’être l’auteur du vol dans le système de l’opérateur et fournisseur d’accès, a été mis en examen en janvier 2025, rapporte l’AFP.