Claudette Colvin, icône des droits civiques américains, est morte à 86 ans

Claudette Colvin, devenue en 1955 une figure du mouvement afro-américain pour les droits civiques après avoir, à quinze ans, refusé de céder son siège dans un bus ségrégationniste de l’Alabama à une femme blanche — neuf mois avant Rosa Parks — est décédée à 86 ans, a annoncé mardi 13 janvier sa fondation, qui a souligné dans un communiqué qu’elle représentait pour eux bien plus qu’une personnalité historique, qu’elle était le cœur de leur famille, sage, résiliente et ancrée dans la foi.

