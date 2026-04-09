Clash dans l’afrobeat: Wizkid s’en prend violemment à Burna Boy après une agression présumée

La rivalité entre Wizkid et Burna Boy prend une nouvelle ampleur. Après l’agression présumée de DJ Tunez à Lagos, le premier a publiquement attaqué son compatriote, ravivant les tensions au sommet de la scène afrobeat.

La scène musicale nigériane est secouée par une nouvelle polémique impliquant Wizkid et Burna Boy, sur fond d’altercation avec le DJ DJ Tunez. Selon plusieurs sources locales, le DJ officiel de Wizkid aurait été agressé lundi soir dans une boîte de nuit à Lagos, après avoir refusé de diffuser un morceau de Burna Boy. L’incident aurait impliqué l’artiste et des membres de son entourage, provoquant une vive indignation dans le milieu.

En réaction, l’Association des DJ nigérians aurait décidé de retirer temporairement les titres de Burna Boy des playlists à travers le pays. La tension est montée d’un cran après la diffusion d’une vidéo montrant Burna Boy en train de danser, une serviette à la main, dans ce qui a été perçu comme une provocation à l’égard de DJ Tunez. Une séquence qui a suscité la colère de Wizkid. Sur le réseau X, ce dernier n’a pas mâché ses mots : « Ce lâche saute sur un DJ avec 10 hommes qui portent une serviette Diddy et ils dansent. Je n’ai jamais vu un imbécile comme ce Diddy Babe de ma vie ».

En toile de fond, certaines rumeurs évoquent des liens supposés entre Burna Boy et Diddy, récemment au cœur de controverses. Des accusations fermement rejetées par l’artiste nigérian, qui assure que leur relation est strictement professionnelle. Cette affaire, très commentée sur les réseaux sociaux, illustre une nouvelle fois les tensions persistantes entre figures majeures de l’afrobeat, dans un climat déjà électrique.



