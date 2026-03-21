Claire de Luxembourg : pourquoi le mariage civil s’est tenu en Allemagne et la cérémonie en Provence

Ce samedi 21 mars, la princesse Claire de Luxembourg célèbre son 41e anniversaire. Titulaire d’une formation scientifique, elle est l’épouse du prince Félix, frère cadet du grand-duc Guillaume de Luxembourg.

Leur relation remonte à la fin des années 1990, lorsqu’ils se rencontrent au Collège Alpin International Beau Soleil, en Suisse, où ils suivent tous deux des études de bioéthique. D’abord amis, ils deviennent ensuite un couple. Ils se marient civilement le mardi 17 septembre 2013 à Königstein im Taunus, en Allemagne, puis religieusement le samedi 21 septembre 2013 à la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var, soit deux cérémonies organisées en dehors du Luxembourg. Le couple partage sa vie depuis plus d’une dizaine d’années.

Dans un entretien accordé en 2013, le choix de l’Allemagne pour l’union civile a été expliqué par la tradition voulant que la cérémonie se déroule dans le pays de naissance de la fiancée, Claire étant née à Filderstadt, ainsi que par la volonté de témoigner du respect envers sa famille. La ville de Königstein a été retenue en raison de liens historiques avec la famille grand-ducale. Le recours à la Provence pour la cérémonie religieuse s’explique, selon les intéressés, par des souvenirs de vacances estivales partagés dans le sud de la France, notamment près de Lorgues et à Cabasson, qui ont rendu ce lieu évident pour leur mariage.

Détails de la célébration religieuse

La messe a réuni environ 400 convives et a été présidée par l’archevêque de Luxembourg, Mgr Jean‑Claude Hollerich, en présence de l’évêque du Var, Mgr Rey, et de plusieurs concélébrants. Le volet musical a associé les chœurs de garçons Pueri Cantores, l’Orchestre de Chambre du Conservatoire de la Ville de Luxembourg et Paul Breisch, organiste titulaire de la cathédrale de Luxembourg, et le programme comprenait notamment une pièce inédite composée par Guillaume de Luxembourg.

Après la cérémonie, les mariés et leurs invités se sont rendus à pied à l’ancien couvent derrière la basilique, aujourd’hui transformé en hôtel Hostellerie du Couvent Royal, où s’est tenue la réception. La journée s’est ensuite achevée par un dîner très privé au domaine du Château Les Crostes, à Lorgues, où le couple réside depuis plusieurs années avec leurs enfants.